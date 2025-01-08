ЗСУ завдали удару по командному пункту восьмої гвардійської армії РФ у Харцизьку

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові завдали удару по командному пункту восьмої гвардійської загальновійськової армії Росії. Він розташовувався у Харцизьку, що в Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у середу, 8 січня.

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"Сьогодні Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який розташовувався у місті Харцизьк Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Загарбники використовували цю будівлю для координації атак проти бійців ЗСУ та цивільного населення. Зокрема, йдеться про жителів Курахового.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 8 січня Сили оборони України завдали удару по російській нафтобазі в Енгельсі, що в Саратовській області.

Раніше бійці ЗСУ вдарили по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії в районі населеного пункту Біла в Курській області.