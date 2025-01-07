ЗСУ завдали удару по штабу 810 окремої бригади морської піхоти РФ на Курщині

Удар по позиціях РФ. Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ

У Курській області Російської Федерації Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ворога. Це відбулося у районі населеного пункту Біла.

Про це повідомили у Генеральному Штабі ЗСУ у вівторок, 7 січня.

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"Такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації", — повідомили у Генштабі.

Військові зазначили, що Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Росії, які загрожують безпеці українських громадян.

Удар по штабу 810 окремої бригади морської піхоти РФ. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Курську пролунали вибухи. Було атаковано важливий для ворога воєнний об'єкт.

Нагадуємо, що воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили групу північнокорейських військових у Курській області. Знайдені речі одного з них можуть свідчити про приналежність до офіцерського складу.