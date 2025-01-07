ЗСУ завдали удару по штабу 810 окремої бригади морської піхоти РФ на Курщині

ЗСУ завдали удару по штабу морської піхоти РФ на Курщині
У Курській області Російської Федерації Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ворога. Це відбулося у районі населеного пункту Біла.
Про це повідомили у Генеральному Штабі ЗСУ у вівторок, 7 січня.
Удар по ворожому штабу на Курщині
"Такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації", — повідомили у Генштабі.
Військові зазначили, що Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Росії, які загрожують безпеці українських громадян.
Раніше ми повідомляли, що у Курську пролунали вибухи. Було атаковано важливий для ворога воєнний об'єкт.
Нагадуємо, що воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили групу північнокорейських військових у Курській області. Знайдені речі одного з них можуть свідчити про приналежність до офіцерського складу.
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