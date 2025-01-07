ВСУ нанесли удар по штабу 810 отдельной бригады морской пехоты РФ на Курщине

Удар по позициям РФ. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ

В Курской области Российской Федерации Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты врага. Это произошло в районе населенного пункта Белая.

Об этом сообщили в Генеральном Штабе ВСУ во вторник, 7 января.

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"Такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации", — сообщили в Генштабе.

Военные отметили, что Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований России, которые угрожают безопасности украинских граждан.

Удар по штабу 810 отдельной бригады морской пехоты РФ. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Курске прогремели взрывы. Был атакован важный для врага военный объект.

Напоминаем, что воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили группу северокорейских военных в Курской области. Найденные вещи одного из них могут свидетельствовать о принадлежности к офицерскому составу.