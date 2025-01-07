ВСУ нанесли удар по штабу 810 отдельной бригады морской пехоты РФ на Курщине

ВСУ нанесли удар по штабу морской пехоты РФ на Курщине
В Курской области Российской Федерации Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты врага. Это произошло в районе населенного пункта Белая.
Об этом сообщили в Генеральном Штабе ВСУ во вторник, 7 января.
Удар по вражескому штабу на Курщине
"Такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации", — сообщили в Генштабе.
Военные отметили, что Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований России, которые угрожают безопасности украинских граждан.
Ранее мы сообщали, что в Курске прогремели взрывы. Был атакован важный для врага военный объект.
Напоминаем, что воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили группу северокорейских военных в Курской области. Найденные вещи одного из них могут свидетельствовать о принадлежности к офицерскому составу.
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