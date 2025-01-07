ССО ліквідували групу північнокорейських солдатів у Курській області

Бійці ССО. Ілюстративне фото: сайт ССО

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили групу північнокорейських військових у Курській області. Знайдені речі одного з них можуть свідчити про приналежність до офіцерського складу.

Про це повідомила пресслужба ССО у Telegram у вівторок, 7 грудня.

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Так, оператори восьмого полку ССО знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї під час виконання спеціальних дій у Курській області. П'ятьох з них ліквідували у стрілецькому бою, а ще вісьмох — за допомогою дронів.

Ліквідований військовий КНДР. Фото: ССО

Ліквідований військовий КНДР. Фото: ССО

Ліквідований військовий КНДР. Фото: ССО

Ліквідований військовий КНДР. Фото: ССО

Ліквідований військовий КНДР. Фото: ССО

Ліквідований військовий КНДР. Фото: ССО

Після бою українські захисники провели огляд тіл й особистих документів та виявили в одного автомат з каліматорним прицілом, китайсько-російську радіостанцію "Азарт" та детектор дронів.

Речі військового КНДР. Фото: ССО

Речі військового КНДР. Фото: ССО

Крім того, у нього було посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. У ССО припускають, що знайдені речі можуть свідчити про приналежність до офіцерського складу.

Лист до партії КНДР. Фото: ССО

Переклад листа. Фото: ССО

"Серед іншого північнокорейський військовий мав при собі лист-звернення до партії. Працюємо далі", — додали військові.

Скриншот допису ССО

Раніше Сили оборони знайшли у ліквідованого військового КНДР нотатник з інструкцією, як "полювати" на українські дрони.

А Президент України Володимир Зеленський зазначив, що близько 3800 корейських бійців КНДР уже загинули або зазнали поранень на війні.