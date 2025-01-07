ССО ликвидировали группу северокорейских солдат в Курской области

Бойцы ССО уничтожили группу военных КНДР — фото
Воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили группу северокорейских военных в Курской области. Найденные вещи одного из них могут свидетельствовать о принадлежности к офицерскому составу.
Об этом сообщила пресс-служба ССО в Telegram во вторник, 7 декабря.
Уничтожение войск КНДР на Курщине
Так, операторы восьмого полка ССО уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи во время выполнения специальных действий в Курской области. Пятерых из них ликвидировали в стрелковом бою, а еще восьмерых — с помощью дронов.
После боя украинские защитники провели осмотр тел и личных документов и обнаружили у одного автомат с калиматорным прицелом, китайско-российскую радиостанцию "Азарт" и детектор дронов.
Кроме того, у него было удостоверение, которое отличается от обычного военного билета. В ССО предполагают, что найденные вещи могут свидетельствовать о принадлежности к офицерскому составу.
"Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо-обращение к партии", — добавили военные.
Ранее Силы обороны нашли у ликвидированного военного КНДР блокнот с инструкцией, как "охотиться" на украинские дроны.
А Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что около 3800 корейских бойцов КНДР уже погибли или получили ранения на войне.
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