ССО ликвидировали группу северокорейских солдат в Курской области

Бойцы ССО. Иллюстративное фото: сайт ССО

Воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили группу северокорейских военных в Курской области. Найденные вещи одного из них могут свидетельствовать о принадлежности к офицерскому составу.

Об этом сообщила пресс-служба ССО в Telegram во вторник, 7 декабря.

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Так, операторы восьмого полка ССО уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи во время выполнения специальных действий в Курской области. Пятерых из них ликвидировали в стрелковом бою, а еще восьмерых — с помощью дронов.

Ликвидированный военный КНДР. Фото: ССО

Ликвидированный военный КНДР. Фото: ССО

Ликвидированный военный КНДР. Фото: ССО

Ликвидированный военный КНДР. Фото: ССО

Ликвидированный военный КНДР. Фото: ССО

Ликвидированный военный КНДР. Фото: ССО

После боя украинские защитники провели осмотр тел и личных документов и обнаружили у одного автомат с калиматорным прицелом, китайско-российскую радиостанцию "Азарт" и детектор дронов.

Вещи военного КНДР. Фото: ССО

Вещи военного КНДР. Фото: ССО

Кроме того, у него было удостоверение, которое отличается от обычного военного билета. В ССО предполагают, что найденные вещи могут свидетельствовать о принадлежности к офицерскому составу.

Письмо к партии КНДР. Фото: ССО

Перевод письма. Фото: ССО

"Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо-обращение к партии", — добавили военные.

Скриншот поста ССО

Ранее Силы обороны нашли у ликвидированного военного КНДР блокнот с инструкцией, как "охотиться" на украинские дроны.

А Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что около 3800 корейских бойцов КНДР уже погибли или получили ранения на войне.