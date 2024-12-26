ССО знайшли нотатки солдата КНДР зі схемою збиття дронів — фото

Військові КНДР. Ілюстративне фото: MIGNews

Сили оборони знайшли нотатник у ліквідованого північнокорейського спецпризначенця у Курській області. В ньому було виявлено інструкцію, як "полювати" на українські дрони.

Про це повідомила пресслужба ССО у Telegram у четвер, 26 грудня.

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У нотатках солдат КНДР розписав, як вполювати український безпілотник "на живця" та інструкцію, як ховатися від артилерії.

"На разі невідомо, чи то автентична північнокорейська тактика, чи то їх так навчили росіяни. Але ця тактика використовує живу приманку", — йдеться у повідомленні.

У записнику військовий зазначив, що під час виявлення дрона потрібно трьом людям згрупуватися та поділити ролі: один має стати й не рухатися на відстані семи метрів, таким чином дрон нібито теж зупинить рух. А інші двоє на дистанції 10-12 метрів повинні стріляти по БпЛА, аби ліквідувати.

Нотатки солдата КНДР. Фото: ССО

Як уникнути зони обстрілу артилерії

"У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору групи, потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу", — написав північнокорейський військовий.

Також він описав інший спосіб: так як артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, то можна сховатися в точці попереднього влучання.

Скриншот допису ССО

Скриншот допису ССО

Раніше в ССО повідомили, що Росія видає військовим із КНДР несправжні документи. Таким чином там намагаються приховати присутність найманців на фронті.

А видання Yonhap писало, що Північна Корея готується перекинути у РФ додаткові війська і постачати дрони-камікадзе для війни в Україні.