ССО нашли заметки солдата КНДР со схемой сбивания дронов - фото

Военные КНДР. Иллюстративное фото: MIGNews

Силы обороны нашли блокнот у ликвидированного северокорейского спецназовца в Курской области. В нем была обнаружена инструкция, как "охотиться" на украинские дроны.

Об этом сообщила пресс-служба ССО в Telegram в четверг, 26 декабря.

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В заметках солдат КНДР расписал, как поймать украинский беспилотник "на живца" и инструкцию, как прятаться от артиллерии.

"На данный момент неизвестно, то ли это аутентичная северокорейская тактика, то ли их так научили россияне. Но эта тактика использует живую приманку", — говорится в сообщении.

В записной книжке военный отметил, что во время обнаружения дрона нужно трем людям сгруппироваться и поделить роли: один должен стать и не двигаться на расстоянии семи метров, таким образом дрон якобы тоже остановит движение. А другие двое на дистанции 10-12 метров должны стрелять по БпЛА, чтобы ликвидировать.

Заметки солдата КНДР. Фото: ССО

Как избежать зоны обстрела артиллерии

"В случае попадания в зону обстрела, назначив пункт следующего сбора группы, нужно расходиться на малые группы и выходить из зоны обстрела", — написал северокорейский военный.

Также он описал другой способ: так как артиллерия не стреляет в одну и ту же точку, то можно спрятаться в точке предыдущего попадания.

Скриншот поста ССО

Скриншот поста ССО

Ранее в ССО сообщили, что Россия выдает военным из КНДР поддельные документы. Таким образом там пытаются скрыть присутствие наемников на фронте.

А издание Yonhap писало, что Северная Корея готовится перебросить в РФ дополнительные войска и поставлять дроны-камикадзе для войны в Украине.