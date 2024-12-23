Втрати КНДР на війні в Курській області — Зеленський вперше розкрив цифри

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті та у районі проведення Курської операції. Військові Північної Кореї мають значні втрати.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за результатами Ставки Верховного головнокомандувача у понеділок, 23 грудня.

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За словами Зеленського, військові доповіли на Ставці про ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї.

"Будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже три тисячі осіб", — йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що важливо, щоб світ розумів, що ризик дестабілізації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між Москвою та Пхеньяном.

"Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії – це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вище, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Telegram

Нагадаємо, нещодавно СБУ оприлюднила перехоплені розмови загарбників, у яких йдеться про значні втрати серед військовослужбовців КНДР у Курській області.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже застосовує для штурмів північнокорейських солдатів. Наразі поки що йдеться лише про Курську область.