Потери КНДР на войне в Курской области - Зеленский впервые раскрыл цифры

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте и в районе проведения Курской операции. Военные Северной Кореи несут значительные потери.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам Ставки Верховного главнокомандующего в понедельник, 23 декабря.

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По словам Зеленского, военные доложили на Ставке о рисках направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии Северной Кореи.

"Будут наши ощутимые ответы на это. Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже три тысячи человек", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

"Передание опыта современной войны и распространение военных технологий из России — это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Telegram

Напомним, недавно СБУ обнародовала перехваченные разговоры захватчиков, в которых говорится о значительных потерях среди военнослужащих КНДР в Курской области.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже применяет для штурмов северокорейских солдат. Пока речь идет только о Курской области.