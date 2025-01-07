Вибухи у Курську — в місті атакували воєнний об'єкт ворога

У Курську атакували важливий воєнний об'єкт Росії, — ЦПД
У Курську пролунали вибухи. Було атаковано важливий для ворога воєнний об'єкт.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у Telegram у вівторок, 7 січня.
Вибухи у Курську
"У Курську був атакований важливий воєнний об‘єкт", — написав Коваленко.
На відео чутно гучні звуки та видно спалахи від вибуху. Військове командування наразі ніяк не коментувало атаку. Проте на кадрах видно дату — 5 січня близько о 19:00 за київським часом.
Додамо, що цього дня росіяни поширили таке ж відео як Коваленко і скаржились на масовану атаку БпЛА на місто.
Нагадаємо, бійці ССО знищили групу військових КНДР у Курській області. Знайдені речі одного з них можуть свідчити про приналежність до офіцерського складу.
Водночас Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на Курщині вже загинуло близько 3800 корейських військових.
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