Вибухи у Курську — в місті атакували воєнний об'єкт ворога

МНС на виклику. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Курську пролунали вибухи. Було атаковано важливий для ворога воєнний об'єкт.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у Telegram у вівторок, 7 січня.

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Вибухи у Курську

"У Курську був атакований важливий воєнний об‘єкт", — написав Коваленко.

На відео чутно гучні звуки та видно спалахи від вибуху. Військове командування наразі ніяк не коментувало атаку. Проте на кадрах видно дату — 5 січня близько о 19:00 за київським часом.

Додамо, що цього дня росіяни поширили таке ж відео як Коваленко і скаржились на масовану атаку БпЛА на місто.

Нагадаємо, бійці ССО знищили групу військових КНДР у Курській області. Знайдені речі одного з них можуть свідчити про приналежність до офіцерського складу.

Водночас Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на Курщині вже загинуло близько 3800 корейських військових.