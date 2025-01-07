Взрывы в Курске — в городе атаковали военный объект врага

В Курске атаковали важный военный объект России, — ЦПД
В Курске прогремели взрывы. Был атакован важный для врага военный объект.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в Telegram во вторник, 7 января.
Взрывы в Курске
"В Курске был атакован важный военный объект", — написал Коваленко.
На видео слышны громкие звуки и видны вспышки от взрыва. Военное командование пока никак не комментировало атаку. Однако на кадрах видно дату — 5 января около 19:00 по киевскому времени.
Добавим, что в этот день россияне распространили такое же видео как Коваленко и жаловались на массированную атаку БпЛА на город.
Напомним, бойцы ССО уничтожили группу военных КНДР в Курской области. Найденные вещи одного из них могут свидетельствовать о принадлежности к офицерскому составу.
В то же время Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на Курщине уже погибло около 3800 корейских военных.
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