Взрывы в Курске — в городе атаковали военный объект врага

МЧС на вызове. Иллюстративное фото: росСМИ

В Курске прогремели взрывы. Был атакован важный для врага военный объект.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в Telegram во вторник, 7 января.

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Взрывы в Курске

"В Курске был атакован важный военный объект", — написал Коваленко.

На видео слышны громкие звуки и видны вспышки от взрыва. Военное командование пока никак не комментировало атаку. Однако на кадрах видно дату — 5 января около 19:00 по киевскому времени.

Добавим, что в этот день россияне распространили такое же видео как Коваленко и жаловались на массированную атаку БпЛА на город.

Напомним, бойцы ССО уничтожили группу военных КНДР в Курской области. Найденные вещи одного из них могут свидетельствовать о принадлежности к офицерскому составу.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на Курщине уже погибло около 3800 корейских военных.