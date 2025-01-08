ВСУ нанесли удар по командному пункту восьмой гвардейской армии РФ в Харцызске

ВСУ ударили по командному пункту россиян на Донетчине — детали
Украинские военные нанесли удар по командному пункту восьмой гвардейской общевойсковой армии России. Он находился в Харцызске Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в среду, 8 января.
Удар по оккупантам на Донетчине
"Сегодня Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области", — говорится в сообщении.
Захватчики использовали это здание для координации атак против бойцов ВСУ и гражданского населения. В частности, речь идет о жителях Курахово.
Напомним, в ночь на 8 января Силы обороны Украины нанесли удар по российской нефтебазе в Энгельсе в Саратовской области.
Ранее бойцы ВСУ ударили по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты России в районе населенного пункта Белая в Курской области.
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