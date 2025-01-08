ВСУ нанесли удар по командному пункту восьмой гвардейской армии РФ в Харцызске

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные нанесли удар по командному пункту восьмой гвардейской общевойсковой армии России. Он находился в Харцызске Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в среду, 8 января.

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"Сегодня Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области", — говорится в сообщении.

Захватчики использовали это здание для координации атак против бойцов ВСУ и гражданского населения. В частности, речь идет о жителях Курахово.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 8 января Силы обороны Украины нанесли удар по российской нефтебазе в Энгельсе в Саратовской области.

Ранее бойцы ВСУ ударили по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты России в районе населенного пункта Белая в Курской области.