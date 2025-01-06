Десантники на бронетранспортері знищили окупантів у Курській області — відео

Український бронетранспортер та російські окупанти. Фото: скриншот з відео

Українські десантники показали, як знищували російських окупантів за допомогою бронетранспортера Stryker 80. Події відбувалися в Курській області.

Відео опублікувало управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Telegram у понеділок, 6 січня.

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На відео можна побачити, як екіпаж бронетранспортера Галицької бригади ганяється по полю за загарбниками. Бійці ліквідували противника бронею та колесами.

"Саме так вирішили діяти Галицькі десантники, коли після важких боїв у них закінчився боєкомплект, а противник був зовсім поряд та становив небезпеку. При цьому, коли механік-водій "шукав" свою чергову ціль, навідник-оператор виліз з люка та вів вогонь по росіянах зі стрілецької зброї!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продемонстрував роботу українських воїнів на фронті. Він поділився кадрами, де дрони знищують техніку та позиції окупантів.

Раніше Міністерство оборони презентувало FPV-дрони з оптоволоконним управлінням. Вони здатні нести навантаження вагою до трьох кілограмів.