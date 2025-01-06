Як бійці ЗСУ знищують ворога — відео

Ворожа техніка. Фото: скриншот

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські воїни працюють на фронті. Він опублікував кадри роботи з дрона по ворожих позиціях та техніці окупантів.

Відповідне відео Сирський виклав у своєму Telegram-каналі у понеділок, 6 січня.

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"Коли ворог не чує, що треба забиратися з нашої землі — зброя говорить голосніше за слова", — наголосив Сирський.

На кадрах видно, як оператори БпЛА влучно стріляють по ворожих цілях. Внаслідок враз ліквідовується ворожа техніка та самі російські військові.

"Слава нашим воїнам! Слава Україні!" — додав Сирський.

Нагадаємо, бійці ССО успішно провели наступальну операцію та зайняли один із населених пунктів у Курській області Росії.

Також український блогер і волонтер Сергій Стерненко зазначив, що одночасно з наступом української армії на Курщині окупанти теж здійснюють наступальні дії у напрямку державного кордону.