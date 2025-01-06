У РФ хвилюються через можливості української РЕБ — деталі

Засоби РЕБ. Ілюстративне фото: Армія Inform

ЗСУ у неділю, 5 січня, почали наступальні дії у Курській області. Водночас Сили оборони використовують РЕБ, що унеможливлює польоти російських безпілотників в цьому регіоні.

Про це повідомляє ISW.

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Росіяни заявили, що українські засоби РЕБ під час наступу в Курській області завадили військам РФ використовувати безпілотники. Це погіршило здатність російських військ захищатися від українських механізованих атак.

Водночас російські мілітарі-блогери стверджували, що вони мають безпілотники на оптоволокні, що дає їм можливість протистояти РЕБ. Хоча деякі з них повідомили, що такі безпілотники вдалося використати з можливістю перегляду екрана з місця і дрони типу "Ланцет".

Також припускають, що українські війська намагаються інтегрувати можливості завдання ударів на більшій відстані з наземними операціями і РЕБ.

Аналітики припускають, що російські військові не можуть швидко адаптуватися до українських "новинок" на полі бою, дії яких вказують на застосування більш ефективної загальновійськової тактики.

Нагадаємо, бійці ССО успішно провели наступальну операцію та зайняли один із населених пунктів у Курській області Росії.

Також український блогер і волонтер Сергій Стерненко зазначив, що одночасно із наступом української армії на Курщині окупанти теж здійснюють наступальні дії у напрямку державного кордону.