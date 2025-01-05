ЗСУ пішли в наступ у Курській області — що відомо

Росіяни скаржаться на наступ ЗСУ на Курщині — у ЦПД відреагували
Російські засоби масової інформації у неділю, 5 січня, повідомили про початок наступу Збройних сил України у Курській області. Водночас про атаки на ворога в цьому регіоні повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Про це він написав у Telegram.
Наступ ЗСУ на Курщині
"На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють", — йдеться у повідомленні.
Також цю інформацію підтвердив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", — написав він.
Нагадаємо, бійці ССО успішно провели наступальну операцію та зайняли один із населених пунктів у Курській області Росії.
Також ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту російських військ в Курській області.
Читайте Новини.LIVE!