ЗСУ пішли в наступ у Курській області — що відомо

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб

Російські засоби масової інформації у неділю, 5 січня, повідомили про початок наступу Збройних сил України у Курській області. Водночас про атаки на ворога в цьому регіоні повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Про це він написав у Telegram.

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"На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Коваленка

Також цю інформацію підтвердив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", — написав він.

Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, бійці ССО успішно провели наступальну операцію та зайняли один із населених пунктів у Курській області Росії.

Також ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту російських військ в Курській області.