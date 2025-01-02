ЗСУ вдарили по командному пункту РФ на Курщині, — Генштаб

Будівля, в яку влучила ракета. Фото: скриншот з відео

Збройні сили України у четвер, 2 січня, завдали високоточного удару по командному пункту російських військ в Курській області. Водночас захисники мінімізували загрози для цивільних мешканців.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.

Читайте також:

Удар по окупантах на Курщині

Так, під час високоточного удару по командному пункту росіян у Мар'їному Курської області було вжито усіх необхідних заходів, аби мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.

"Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення", — зазначили в Генштабі.

Нам наголосили, що ЗСУ будуть невпинно продовжувати виявляти та знищувати об’єкти військового командування Росії.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, ракета влучила у будинок культури в Курській області, який використовували ЗС РФ. На відео видно припарковані поруч військові УАЗи та "Урали".

Також Пентагон оцінив втрати військових КНДР у Курській області. На думку міноборони США, атаки північнокорейських солдатів виявляються неефективними.