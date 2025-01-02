ЗСУ вдарили по командному пункту РФ на Курщині, — Генштаб

У Генштабі підтвердили удар по командному пункту РФ на Курщині
Збройні сили України у четвер, 2 січня, завдали високоточного удару по командному пункту російських військ в Курській області. Водночас захисники мінімізували загрози для цивільних мешканців.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.
Удар по окупантах на Курщині
Так, під час високоточного удару по командному пункту росіян у Мар'їному Курської області було вжито усіх необхідних заходів, аби мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.
"Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення", — зазначили в Генштабі.
Нам наголосили, що ЗСУ будуть невпинно продовжувати виявляти та знищувати об’єкти військового командування Росії.
Нагадаємо, ракета влучила у будинок культури в Курській області, який використовували ЗС РФ. На відео видно припарковані поруч військові УАЗи та "Урали".
Також Пентагон оцінив втрати військових КНДР у Курській області. На думку міноборони США, атаки північнокорейських солдатів виявляються неефективними.
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