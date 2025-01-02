Вибухи у Курській області 2 січня — вдарили по будівлі з військами РФ

Вибух у Курській області. Фото: скриншот з відео

У селі Іванівське Курської області в четвер, 2 січня, пролунали вибухи. За попередньою інформацією, по місцю дислокації російських військових завдали ракетного удару.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Місцеві пабліки повідомляють, що в селі Іванівське ракета влучила у будинок культури, який використовували ЗС РФ. На відео видно припарковані поруч військові УАЗи та "Урали".

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що є вдалий удар по 810 бригаді морської піхоти на Курщині.

За його словами, внаслідок цього удару у російських морпіхів є значні втрати.

Скриншот допису Андрія Коваленка

Нагадаємо, в ГУР повідомили, що війська КНДР у Курській області понапивалися у новорічну ніч. Попри те, що Росія переконує їх у "великій значущості" на фронті, в них впав бойовий дух.

Також Пентагон оцінив втрати військових КНДР у Курській області. Там заявили, що атаки, які проводять північнокорейські військові, не виявляються ефективними.