Взрывы в Курской области 2 января — ударили по зданию с войсками РФ

Взрыв в Курской области. Фото: скриншот с видео

В селе Ивановское Курской области в четверг, 2 января, раздались взрывы. По предварительной информации, по месту дислокации российских военных нанесли ракетный удар.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Взрывы в Курской области 2 января

Местные паблики сообщают, что в селе Ивановское ракета попала в здание культуры, которое использовали ВС РФ. На видео видны припаркованные рядом военные УАЗы и "Уралы".

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что есть удачный удар по 810 бригаде морской пехоты на Курщине.

По его словам, в результате этого удара у российских морпехов есть значительные потери.

Скриншот сообщения Андрея Коваленко

Напомним, в ГУР сообщили, что войска КНДР в Курской области понапивались в новогоднюю ночь. Несмотря на то, что Россия убеждает их в большой значимости на фронте, в них упал боевой дух.

Также Пентагон оценил потери военных КНДР в Курской области. Там заявили, что атаки, которые проводят северокорейские военные, не оказываются эффективными.