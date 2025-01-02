Війська КНДР на війні — солдати понапивались у новорічну ніч

Війська КДНР. Фото: Мілітарний

Солдати КНДР у Курській області, яких Росія залучила до війни з Україною, понапивалися в новорічну ніч. Вони продовжують зазнавати колосальних втрат, хоч Росія переконує їх у "великій значущості" на фронті.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України у четвер, 2 січня.

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В ГУР розповіли, що 31 грудня 2024 року і 1 січня 2025 року Росія продовжила залучати війська КНДР до ведення бойових дій у Курській області. Водночас північнокорейські підрозділи продовжують зазнавати колосальних втрат серед особового складу.

"Для заміщення втрат і посилення позицій російські командири перекидають на передову нових військових армії КНДР — 31 грудня та 1 січня групи північнокорейських солдатів переміщували на позиції у районі населених пунктів Уланок, Фанасіївка та Черкаська Конопелька Курської області", — йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що командири нижчої ланки (відділень, взводів, рот) брешуть своєму вищому командуванню про реальні втрати серед військових армії Північної Кореї.

Крім того, у солдатів КНДР впав бойовий дух, хоч їх постійно "обробляють" російською пропагандою про "велику значущість" у війні проти України.

"У новорічну ніч зафіксовані випадки зловживання спиртним серед північнокорейських солдатів, зокрема й тих, які залучаються до бойових дій", — зазначили в ГУР.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, нещодавно Пентагон оцінив втрати військових КНДР у Курській області. Там заявили, що атаки, які проводять північнокорейські військові, не виявляються ефективними.

Водночас в ГУР пояснили, як мовний бар'єр впливає на бійців КНДР. Їм бракує розуміння ведення сучасної війни