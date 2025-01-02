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Понапивались в новогоднюю ночь — в ГУР рассказали о войсках КНДР

2 января 2025 11:57
Карина Приходько - Редактор
Войска КНДР на войне — солдаты понапивались в новогоднюю ночь
Войска КДНР. Фото: Милитарный
Карина Приходько - Редактор

Солдаты КНДР в Курской области, которых Россия привлекла к войне с Украиной, понапивались в новогоднюю ночь. Они продолжают нести колоссальные потери, хоть Россия убеждает их в "большой значимости" на фронте.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в четверг, 2 января.

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В ГУР рассказали, что 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года Россия продолжила привлекать войска КНДР к ведению боевых действий в Курской области. В то же время северокорейские подразделения продолжают нести колоссальные потери среди личного состава.

"Для замещения потерь и усиления позиций российские командиры перебрасывают на передовую новые военные армии КНДР — 31 декабря и 1 января группы северокорейских солдат перемещали на позиции в районе населенных пунктов Уланок, Фанасеевка и Черкасская Конопелька Курской области", — говорится в сообщении.

В разведке добавили, что командиры низшего звена (отделений, взводов, рот) врут своему высшему командованию о реальных потерях среди военных армии Северной Кореи.

Кроме того, у солдат КНДР упал боевой дух, хоть их постоянно "обрабатывают" российской пропагандой о "большой значимости" в войне против Украины. 

"В новогоднюю ночь зафиксированы случаи злоупотребления спиртным среди северокорейских солдат, в том числе и тех, кто привлекается к боевым действиям", — отметили в ГУР.

войска КНДР понапивались в новогоднюю ночь
Скриншот сообщения ГУР

Напомним, недавно Пентагон оценил потери военных КНДР в Курской области. Там заявили, что атаки, проводимые северокорейскими военными, не оказываются эффективными.

В то же время в ГУР объяснили, как языковой барьер влияет на бойцов КНДР. Им не хватает понимания ведения современной войны.

КНДР война в Украине ГУР фронт Курская область

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