ВСУ ударили по командному пункту РФ на Курщине, — Генштаб

Здание, в которое попала ракета. Фото: скриншот из видео

Вооруженные силы Украины в четверг, 2 января, нанесли высокоточный удар по командному пункту российских войск в Курской области. В то же время защитники минимизировали угрозы для гражданских жителей.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.

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Так, во время высокоточного удара по командному пункту россиян в Марьино Курской области были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.

"Данные огневые поражения, в первую очередь, наносятся, чтобы ослабить способность и желание российской федерации осуществлять террористические акты против украинского гражданского населения", — отметили в Генштабе.

Нам подчеркнули, что ВСУ будут неустанно продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования России.

Скриншот поста Генштаба

Напомним, ракета попала в дом культуры в Курской области, который использовали ВС РФ. На видео видно припаркованные рядом военные УАЗы и "Уралы".

Также Пентагон оценил потери военных КНДР в Курской области. По мнению минобороны США, атаки северокорейских солдат оказываются неэффективными.