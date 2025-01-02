ВСУ ударили по командному пункту РФ на Курщине, — Генштаб

В Генштабе подтвердили удар по командному пункту РФ на Курщине
Вооруженные силы Украины в четверг, 2 января, нанесли высокоточный удар по командному пункту российских войск в Курской области. В то же время защитники минимизировали угрозы для гражданских жителей.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.
Удар по оккупантам на Курщине
Так, во время высокоточного удара по командному пункту россиян в Марьино Курской области были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.
"Данные огневые поражения, в первую очередь, наносятся, чтобы ослабить способность и желание российской федерации осуществлять террористические акты против украинского гражданского населения", — отметили в Генштабе.
Нам подчеркнули, что ВСУ будут неустанно продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования России.
Напомним, ракета попала в дом культуры в Курской области, который использовали ВС РФ. На видео видно припаркованные рядом военные УАЗы и "Уралы".
Также Пентагон оценил потери военных КНДР в Курской области. По мнению минобороны США, атаки северокорейских солдат оказываются неэффективными.
Читайте Новини.LIVE!