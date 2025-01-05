ВСУ пошли в наступление в Курской области — что известно

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб

Российские средства массовой информации в воскресенье, 5 января, сообщили о начале наступления Вооруженных сил Украины в Курской области. В то же время об атаках на врага в этом регионе сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Об этом он написал в Telegram.

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"На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Коваленко

Также эту информацию подтвердил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает", — написал он.

Скриншот поста Ермака

Напомним, бойцы ССО успешно провели наступательную операцию и заняли один из населенных пунктов в Курской области России.

Также ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту российских войск в Курской области.