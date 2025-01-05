ВСУ пошли в наступление в Курской области — что известно

Россияне жалуются на наступление ВСУ на Курщине — реакция ЦПД
Российские средства массовой информации в воскресенье, 5 января, сообщили о начале наступления Вооруженных сил Украины в Курской области. В то же время об атаках на врага в этом регионе сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Об этом он написал в Telegram.
Наступление ВСУ на Курщине
"На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают", — говорится в сообщении.
Также эту информацию подтвердил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
"Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает", — написал он.
Напомним, бойцы ССО успешно провели наступательную операцию и заняли один из населенных пунктов в Курской области России.
Также ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту российских войск в Курской области.
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