Ситуація у Курській області Росії 5 січня — сторони почали одночасний наступ

Український танкіст на позиції. Ілюстративне фото: AFP

Збройні сили України почали наступ у Курській області Росії. Окупанти також здійснюють наступальні дії в напрямку українського кордону.

Про це повідомив блогер і волонтер Сергій Стерненко у Telegram у неділю, 5 січня.

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За словами Стерненка, одночасно із наступом української армії на Курщині окупанти також здійснюють наступальні дії у напрямку державного кордону.

"Наразі без значних просувань, але є тенденція до нарощування зусиль", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук повідомила, що на території Курщини, яка перебуває під контролем ЗСУ, є цивільні росіяни.

"Наші Сили оборони дотримуються всіх норм міжнародного гуманітарного права. Але станом на зараз російська влада так і не запросила гуманітарний коридор для виходу цивільних росіян", — зазначила вона.

Повідомлення Верещук у Telegram

Нагадаємо, бійці ССО успішно провели наступальну операцію та зайняли один із населених пунктів у Курській області Росії.

Також керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив 5 січня, що росіяни перешли до атак у Курській області.