Ситуация в Курской области России 5 января — стороны начали одновременное наступление

Украинский танкист на позиции. Иллюстративное фото: AFP

Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области России. Оккупанты также осуществляют наступательные действия в направлении украинской границы.

Об этом сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко в Telegram в воскресенье, 5 января.

Читайте также:

Ситуация на Курщине резко обострилась

По словам Стерненко, одновременно с наступлением украинской армии на Курщине оккупанты также осуществляют наступательные действия в направлении государственной границы.

"Пока без значительных продвижений, но есть тенденция к наращиванию усилий", — говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук сообщила, что на территории Курщины, которая находится под контролем ВСУ, есть гражданские россияне.

"Наши Силы обороны придерживаются всех норм международного гуманитарного права. Но по состоянию на данный момент российские власти так и не запросили гуманитарный коридор для эвакуации гражданских россиян — отметила она.

Сообщение Верещук в Telegram

Напомним, бойцы ССО успешно провели наступательную операцию и заняли один из населенных пунктов в Курской области России.

Также руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил 5 января, что россияне перешли к атакам в Курской области.