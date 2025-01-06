В РФ волнуются из-за возможностей украинской РЭБ - детали

Средства РЭБ. Иллюстративное фото: Армия Информ

ВСУ в воскресенье, 5 января, начали наступательные действия в Курской области. В то же время Силы обороны используют РЭБ, что делает невозможным полеты российских беспилотников в этом регионе.

Об этом сообщает ISW.

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Россияне заявили, что украинские средства РЭБ во время наступления в Курской области помешали войскам РФ использовать беспилотники. Это ухудшило способность российских войск защищаться от украинских механизированных атак.

В то же время российские милитари блогеры утверждали, что они имеют беспилотники на оптоволокне, что дает им возможность противостоять РЭБ. Хотя некоторые из них сообщили, что утверждали, что такие беспилотники удалось использовать с возможностью просмотра экрана с места и дроны типа "Ланцет".

Также предполагают, что украинские войска пытаются интегрировать возможности нанесения ударов на большем расстоянии с наземными операциями и РЭБ.

Аналитики предполагают, что российские военные не могут быстро адаптироваться к украинским "новинкам" на поле боя, действия которых указывают на применение более эффективной общевойсковой тактики.

Напомним, бойцы ССО успешно провели наступательную операцию и заняли один из населенных пунктов в Курской области России.

Также украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко отметил, что одновременно с наступлением украинской армии на Курщине оккупанты тоже осуществляют наступательные действия в направлении государственной границы.