Как бойцы ВСУ уничтожают врага — видео

Вражеская техника. Фото: скриншот

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как украинские воины работают на фронте. Он опубликовал кадры работы с дрона по вражеским позициям и технике оккупантов.

Соответствующее видео Сирский выложил в своем Telegram-канале в понедельник, 6 января.

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"Когда враг не слышит, что надо убираться с нашей земли — оружие говорит громче слов", — подчеркнул Сырский.

На кадрах видно, как операторы БпЛА метко стреляют по вражеским целям. В результате сразу ликвидируется вражеская техника и сами российские военные.

"Слава нашим воинам! Слава Украине!" — добавил Сырский.

Напомним, бойцы ССО успешно провели наступательную операцию и заняли один из населенных пунктов в Курской области России.

Также украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко отметил, что одновременно с наступлением украинской армии на Курщине оккупанты тоже осуществляют наступательные действия в направлении государственной границы.