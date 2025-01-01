Сирський показав знищення ворога українськими воїнами

Удар по колоні окупантів. Фото: скриншот

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський показав вражаючу роботу бійців Сил оборони, які знищують російських загарбників. Він зазначив, що вороги будуть покарані заслуженим чином.

Відповідне відео Сирський показав у Telegram у середу, 1 січня.

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"Не зупиняємо лічильник знищених ворогів. Окупанти отримують заслужене! Слава Україні!" — зазначив Сирський.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як майстерно українські воїни нищать ворожу техніку, серед якої танки, бронетранспортери та вантажні автомобілі. Також захисники знищують живу силу ворога.

Раніше Сирський показав вправну роботу Сил оборони, які ліквідують ворожу техніку та живу силу. Щодня захисники України завдають ворогові тяжких втрат.

Також Сирський показав кадри, як українські військові винищують російську військову техніку на фронті. Удари по ворожих цілях бійці ЗСУ завдавали за допомогою артилерії та дронів.