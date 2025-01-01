На фронті відбулося 200 бойових зіткнень 31 грудня

Олександр Сирський. Фото: Міністерство оборони України

Російські загарбники протягом доби, 31 грудня, майже 200 разів атакували позиції українських захисників. Найбільше штурмів ворог здійснив на Покровському напрямку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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"Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення", — йдеться у повідомленні.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 штурмових та наступальних дій ворога. Також минулої доби на Харківському напрямку відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 7 атак окупантів. На Лиманському напрямку загарбники атакували 19 разів.

Також 32 штурмові дії відбулись минулої доби на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 13 атак. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів.

На Времівському напрямку вороги здійснили 11 штурмів позицій ЗСУ неподалік Костянтинопольського, Дачного, Розливу, Великої Новосілки та Нескучного.

Ситуація на Курщині

На Курському напрямку триває операція Сил оборони України. Минулої доби українські воїни відбили 13 атак ворога. Загарбники завдали 373 артилерійські обстріли та здійснили три авіаційні удари.

Звіт Генерального штабу ЗСУ. Фото: скриншот

Звіт Генерального штабу ЗСУ. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Генштабі заявили про удар по нафтобазі в Смоленській області РФ. Також ЗСУ вдарили по пункту управління російських військ на Курщині.