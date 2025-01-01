На фронте произошло 200 боевых столкновений 31 декабря

Александр Сырский. Фото: Министерство обороны Украины

Российские захватчики в течение суток, 31 декабря, почти в 200 раз атаковали позиции украинских защитников. Больше всего штурмов враг совершил на Покровском направлении.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение", — говорится в сообщении.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 57 штурмовых и наступательных действий противника. Также за прошедшие сутки на Харьковском направлении произошла одна вражеская атака в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении в сутки произошло 7 атак кафиров. На Лиманском направлении захватчики атаковали 19 раз.

Также 32 штурмовых действия произошли за прошедшие сутки на Краматорском направлении.

На Торецком направлении захватчики совершили 13 атак. На Кураховском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов.

На Времивском направлении враги совершили 11 штурмов позиций ВСУ недалеко от Константинопольского, Дачного, Разлива, Великой Новоселки и Нескучного.

Ситуация на Курщине

На Курском направлении идет операция Сил обороны Украины. За прошедшие сутки украинские воины отбили 13 атак врага. Захватчики нанесли 373 артиллерийских обстрела и совершили три авиационных удара.

Отчет Генерального штаба ВСУ. Фото: скриншот

Отчет Генерального штаба ВСУ. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Генштабе заявили об ударе по нефтебазе в Смоленской области РФ. Также ВСУ ударили по пункту управления российских войск на Курщине.