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Сирський провів підсумкову нараду з військовими і оголосив зміни

27 грудня 2024 10:33
Анастасія Постоєнко - Редактор
Сирський оголосив про вдосконалення підготовки військових — які зміни
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Керівництво Збройних сил України провело річну підсумкову нараду, присвячену питанням підготовки військовослужбовців. У заході взяли участь представники Генерального штабу, командувачі видів та родів військ, керівники структурних підрозділів та командири бойових частин.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

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На нараді було наголошено на важливості якісної підготовки військових, яка має тривати загалом два місяці. Головнокомандувач зазначив, що базова загальна військова підготовка (БЗВП) тепер триває 1,5 місяця замість 30 днів.

"Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка — це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів", — заявив Головком ЗСУ

Після цього передбачається додатковий період навчання у військовій частині тривалістю від п’яти до чотирнадцяти діб. Попри складнощі, викликані інтенсивними бойовими діями, було акцентовано на необхідності забезпечити повний 14-денний період адаптації новобранців у бригадах. Це дозволить краще підготувати солдатів до викликів сучасної війни та зберегти їхні життя.

Під час наради обговорювалися проблеми у сфері підготовки, їх можливі вирішення, а також нові завдання для вдосконалення процесу навчання. Було вирішено оновити стандарти базової підготовки, запровадити навчання на фондах бойових бригад та нарощувати масштаби підготовки.

"Заслухав доповіді щодо проблем підготовки та їх вирішення. Визначив задачі для покращення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП, проведення БЗВП на фондах бойових бригад тощо", — повідомив Сирський. 

Головнокомандувач висловив подяку командирам, які відповідально підходять до навчання особового складу, та наголосив, що якісна підготовка — це збережене життя і здоров’я українських воїнів. 

Нагадаємо, нещодавно Сирський показав кадри, як українські військові винищують окупантів. 

Також нещодавно Олександр Сирський переговорив з міністром оборони Британії. 

ЗСУ Генштаб ЗСУ Ставка верховного головнокомандувача Сирський українські військові

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