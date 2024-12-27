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Сырский провел итоговое совещание с военными и объявил перемены

27 декабря 2024 10:33
Анастасия Постоенко - Редактор
Сырский объявил о совершенствовании подготовки военных — какие изменения
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Руководство Вооруженных сил Украины провело годовое итоговое совещание, посвященное вопросам подготовки военнослужащих. В мероприятии приняли участие представители Генерального штаба, командующие видами и родами войск, руководители структурных подразделений и командиры боевых частей.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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На совещании была отмечена важность качественной подготовки военных, которая должна длиться всего два месяца. Главнокомандующий отметил, что базовая общая военная подготовка (БОВП) теперь длится 1,5 месяца вместо 30 дней.

"Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях в общей сложности длилась 2 месяца. Ведь качественная подготовка — это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов" , — заявил Главком ВСУ

После этого предполагается дополнительный период обучения в воинской части продолжительностью от пяти до четырнадцати суток. Несмотря на сложности, вызванные интенсивными боевыми действиями, было акцентировано необходимость обеспечить полный 14-дневный период адаптации новобранцев в бригадах. Это позволит лучше подготовить солдат к вызовам современной войны и сохранить их жизнь.

В ходе совещания обсуждались проблемы в сфере подготовки, возможные решения, а также новые задачи для совершенствования процесса обучения. Было решено обновить стандарты базовой подготовки, внедрить обучение на фондах боевых бригад и наращивать масштабы подготовки.

"Заслушал доклады по проблемам подготовки и их решению. Определил задачи для улучшения качества подготовки и ее наращивания. В частности, обновление стандартов БОВП, проведение БОВП на фондах боевых бригад и т.д", — сообщил Сырский.

Главнокомандующий выразил благодарность командирам, ответственно подходящим к обучению личного состава, и подчеркнул, что качественная подготовка — это сохраненная жизнь и здоровье украинских воинов.

Напомним, недавно Сырский показал кадры, как украинские военные истребляют оккупантов.

Также недавно Александр Сырский переговорил с министром обороны Британии.

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