Британія посилить оборонну допомогу Україні у 2025 році

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

У Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського відбулася телефонна розмова з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном. Під час бесіди було обговорено актуальну оперативну ситуацію на фронті, яка залишається надзвичайно складною та подальшу підтримку України.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.

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Сирський повідомив Радакіну, що російські війська активізували наступальні дії у кількох напрямках, однак Сили оборони України у важких боях стримали ворога, не допустивши прориву оборони чи оперативного успіху.

Адмірал Тоні Радакін підтвердив незмінну підтримку України та заявив, що у 2025 році Велика Британія суттєво посилить допомогу.

Окрім цього, британська сторона разом з європейськими партнерами докладатиме зусиль для забезпечення України необхідним озброєнням, військовою технікою, боєприпасами та високотехнологічним обладнанням.

"Користуючись нагодою, подякував адміралу Радакіну, а в його особі Його Величності Королю Карлу Третьому, Уряду та народові Великої Британії за допомогу нашій країні у боротьбі з окупантом", — повідомив Сирський.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський повідомив, як збільшилась кількість російських військ в Україні.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав протяжність лінії фронту в Україні.