Сирський повідомив, як зросла кількість окупантів в Україні за рік

Сирський назвав, наскільки зросла кількість окупантів за рік
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав, наскільки зросла кількість російських окупантів за рік. За його словами, в Україні їх стало більше на 100 тисяч осіб.
Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю Le Monde.
Окупанти в Україні
"Чисельність російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів", — зазначив Сирський.
За його словами, війна досягла такого технологічного рівня, що тепер можна говорити як про протистояння технологій, так і військ. Він вважає, що саме це значно вплинуло на тактику, яку використовують солдати на полі бою.
"Наша головна мета в захисті — завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", — додав Сирський.
Нагадаємо, Сирський заявив, що українські воїни ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1 170 кілометрів.
Раніше Головнокомандувач відвідав військовослужбовців 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
Читайте Новини.LIVE!