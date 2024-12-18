Сирський повідомив, як зросла кількість окупантів в Україні за рік

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав, наскільки зросла кількість російських окупантів за рік. За його словами, в Україні їх стало більше на 100 тисяч осіб.

Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю Le Monde.

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"Чисельність російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів", — зазначив Сирський.

За його словами, війна досягла такого технологічного рівня, що тепер можна говорити як про протистояння технологій, так і військ. Він вважає, що саме це значно вплинуло на тактику, яку використовують солдати на полі бою.

"Наша головна мета в захисті — завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", — додав Сирський.

Нагадаємо, Сирський заявив, що українські воїни ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1 170 кілометрів.

Раніше Головнокомандувач відвідав військовослужбовців 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.