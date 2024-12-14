Олександр Сирський поспілкувався з військовими 35-ї ОБМП

Головнокомандувач Олександр Сирський з військовими. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України під час робочої поїздки відвідав військовослужбовців 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Наразі бійці цієї бригади воюють на одному з найважчих напрямків фронту.

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ.

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Вручення нагород. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

"Під час робочої поїздки мав честь вручити нагороди віськовослужбовцям 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Вони ведуть бої на одному з найгарячіших напрямків фронту і є справжнім прикладом відваги і патріотизму, щодня відбиваючи десятки атак російських загарбників", — повідомив Сирський.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський зустрівся з головнокомандувачем ВСІ Литви.

Також Сирський озвучив втрати, які зазнає противник на Покровському напрямку за добу.