Александр Сырский пообщался с военными 35-й ОБМП

Сырский посетил бойцов 35-й ОБМП — фото
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины во время рабочей поездки посетил военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. В настоящее время бойцы этой бригады воюют на одном из самых трудных направлений фронта.
Об этом сообщила прессслужба Главнокомандующего ВСУ.
Награждение бойцов 35-й ОБМП
"Во время рабочей поездки имел честь вручить награды военнослужащим 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Они ведут бои на одном из самых горячих направлений фронта и являются настоящим примером отваги и патриотизма, ежедневно отражая десятки атак российских захватчиков", — сообщил Сырский.
Напомним, недавно Александр Сырский встретился с главнокомандующим ВС Литвой.
Также Сырский озвучил потери, которые терпит противник на Покровском направлении за сутки.
Читайте Новини.LIVE!