Александр Сырский пообщался с военными 35-й ОБМП

Главнокомандующий Александр Сырский с военными. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины во время рабочей поездки посетил военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. В настоящее время бойцы этой бригады воюют на одном из самых трудных направлений фронта.

Об этом сообщила прессслужба Главнокомандующего ВСУ.

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Вручение наград. Фото: Генштаб ВСУ

Военный ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

"Во время рабочей поездки имел честь вручить награды военнослужащим 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Они ведут бои на одном из самых горячих направлений фронта и являются настоящим примером отваги и патриотизма, ежедневно отражая десятки атак российских захватчиков", — сообщил Сырский.

Напомним, недавно Александр Сырский встретился с главнокомандующим ВС Литвой.

Также Сырский озвучил потери, которые терпит противник на Покровском направлении за сутки.