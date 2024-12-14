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Сырский посетил бойцов 35-й ОБМП — фото

14 декабря 2024 12:04
Анастасия Постоенко - Редактор
Александр Сырский пообщался с военными 35-й ОБМП
Главнокомандующий Александр Сырский с военными. Фото: Генштаб ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины во время рабочей поездки посетил военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. В настоящее время бойцы этой бригады воюют на одном из самых трудных направлений фронта.

Об этом сообщила прессслужба Главнокомандующего ВСУ.

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Сырское вручение наград
Вручение наград. Фото: Генштаб ВСУ
ВСУ
Военный ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

"Во время рабочей поездки имел честь вручить награды военнослужащим 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Они ведут бои на одном из самых горячих направлений фронта и являются настоящим примером отваги и патриотизма, ежедневно отражая десятки атак российских захватчиков", — сообщил Сырский. 

Напомним, недавно Александр Сырский встретился с главнокомандующим ВС Литвой.

Также Сырский озвучил потери, которые терпит противник на Покровском направлении за сутки.

ВСУ военные Александр Сырский фронт украинские военные

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