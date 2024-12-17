Лінія фронту в Україні — Сирський розповів, про скільки кілометрів йдеться

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Харківський Медіа Хаб

Олександр Сирський виступив у режимі онлайн на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента України. Під час доповіді йшлося про ситуацію на фронті та питання інженерно-фортифікаційних споруд.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив в Telegram у вівторок, 17 грудня.

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Доповідь Сирського про ситуацію на фронті

Як зазначив Головнокомандувач, наразі українські захисники ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1 170 кілометрів. Найскладніша ситуація наразі на Покровському та Курахівському напрямках.

"Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках. Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області з метою витіснити підрозділи Сил оборони України з території РФ. Активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат", — заявив Сирський.

За його словами, інженерно-фортифікаційні споруди мають дуже велике значення. Сирський наголосив на цьому, звертаючись до представників місцевої влади.

"Будівництво ІФС було розподілене на три етапи. Зараз триває робота на фінальному етапі. У його межах Збройні сили вже завершують реалізацію поставлених завдань, ДССТ потрібно прискорити роботу", — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомив Сирський, до виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації. Він наголосив, що сім областей мусять посилити роботу щодо будівництва фортифікацій. Також Головнокомандувач ЗСУ закликав ОВА активніше діяти на своєму полі щодо будівництва фортифікацій, особливо ешелонування їх у глибину.

"Це наш спільний напрямок роботи, і він потребує максимальної консолідації зусиль — як для стримування ворожого наступу, так і для захисту української землі, та передусім — для збереження життя кожного українського воїна", — наголосив Сирський.

Нагадаємо, очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров прокоментував чутки про можливий наступ росіян на Запоріжжя.

Військовий аналітик Євген Дикий заявив, що адміністрація Запоріжжя готується до оборони та облаштовує фортифікації навколо населеного пункту.