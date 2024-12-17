Линия фронта в Украине — Сырский рассказал, о скольких километрах идет речь

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Харьковский Медиа Хаб

Александр Сырский выступил в режиме онлайн на заседании Конгресса местных и региональных властей под председательством Президента Украины. Речь шла о ситуации на фронте и вопросах инженерно-фортификационных сооружений.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в Telegram во вторник, 17 декабря.

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Доклад Сырского о ситуации на фронте

Как отметил Главнокомандующий, украинские защитники ведут активные боевые действия на участке фронта общей протяженностью более 1 170 километров. Самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

"Также российские оккупанты значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времевском направлениях. Третьи сутки противник проводит интенсивные наступательные действия на территории Курской области с целью вытеснить подразделения Сил обороны Украины с территории РФ. Активно применяют подразделения армии Северной Кореи. Северокорейские наемники уже имеют потери", — заявил Сырский.

По его словам, инженерно-фортификационные сооружения имеют очень большое значение. Сырский отметил это, обращаясь к представителям местных властей.

"Строительство ИФС было распределено на три этапа. Сейчас идет работа на финальном этапе. В его рамках Вооруженные силы уже завершают реализацию поставленных задач, ДССТ нужно ускорить работу", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

Как сообщил Сырский, к выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации. Он подчеркнул, что семь областей должны усилить работу по строительству фортификаций. Также Главнокомандующий ВСУ призвал ОВА активнее действовать на своем поле по строительству фортификаций, особенно эшелонирование их в глубину.

"Это наше общее направление работы, и оно требует максимальной консолидации усилий — как для сдерживания враждебного наступления, так и для защиты украинской земли, и прежде всего для сохранения жизни каждого украинского воина", — подчеркнул Сырский.

Напомним, глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров прокомментировал слухи о возможном наступлении россиян на Запорожье.

Военный аналитик Евгений Дикий заявил, что администрация Запорожья готовится к обороне и обустраивает фортификации вокруг населенного пункта.