Сырский сообщил, как выросло количество оккупантов в Украине за год

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал, насколько возросло количество российских оккупантов за год. По его словам, в Украине их стало больше на 100 тысяч человек.

Об этом Александр Сырский сказал в интервью Le Monde.

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"Численность российских войск постоянно увеличивается. В этом году, по нашим оценкам, на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат", — отметил Сырский.

По его словам, война достигла такого технологического уровня, что теперь можно говорить как о противостоянии технологий, так и войск. Он считает, что именно это значительно повлияло на тактику, которую используют солдаты на поле боя.

"Наша главная цель в защите — нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", — добавил Сырский.

Напомним, Сырский заявил, что украинские воины ведут активные боевые действия на участке фронта общей протяженностью более 1 170 километров.

Ранее Главнокомандующий посетил военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.