Великобритания усилит оборонную помощь Украине в 2025 году

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

У Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского состоялся телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином. В ходе беседы была обсуждена актуальная оперативная ситуация на фронте, которая остается чрезвычайно сложной и последующей поддержкой Украины.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram.

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Сырский сообщил Радакину, что российские войска активизировали наступательные действия по нескольким направлениям, однако Силы обороны Украины в тяжелых боях сдержали врага, не допустив прорыва обороны или оперативного успеха.

Адмирал Тони Радакин подтвердил неизменную поддержку Украины и заявил, что в 2025 году Великобритания существенно усилит помощь.

Кроме того, британская сторона вместе с европейскими партнерами будет прилагать усилия для обеспечения Украины необходимым вооружением, военной техникой, боеприпасами и высокотехнологичным оборудованием.

"Пользуясь случаем, поблагодарил адмирала Радакина, а в его лице Его Величество Короля Карла Третьего, Правительства и народа Великобритании за помощь нашей стране в борьбе с оккупантом", — сообщил Сырский.

Напомним, недавно Александр Сырский сообщил, как увеличилось количество российских войск в Украине.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал протяженность линии фронта в Украине.