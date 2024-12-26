Втрати ворога на 26 грудня 2024 року — Сирський показав, як ЗСУ б'ють окупантів

Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують стримувати російських окупантів на фронті та завдають їм ударів на різних ділянках лінії зіткнення. В армії РФ меншає як військової техніки, так і особового складу.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у четвер, 26 грудня, та показав відповідне відео.

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Знищення окупантів на фронті

"Стримуємо агресію, б'ємо ворога. Наші воїни на захисті нашої землі 24/7", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як українські захисники спопеляють техніку ворога та завдають влучних ударів по їхніх укриттях.

Нагадаємо, нещодавно українські бійці знищили піхоту та мотоцикли росіян на Сіверському напрямку. Вони намагалися штурмувати позиції наших військових.

Також ми писали, ЗСУ на Времівському напрямку розбили колону ворожої бронетехніки. На перехоплення техніки росіян вилетіли FPV-дрони.

Додамо, бійці бригади "Помста" "рознесли" піхоту та техніку РФ біля Кремінної та в Серебрянському лісництві.