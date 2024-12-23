Знищення техніки РФ — українські воїни показали відео ефектної роботи

Знищення складу росіян. Фото: скриншот

Українські військові продовжують нищити ворога. Бійці бригади "Помста" "рознесли" піхоту та техніку РФ біля Кремінної та в Серебрянському лісництві.

Відео опублікувала Держприкордонслужба України в Telegram у понеділок, 23 грудня.

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Знищення техніки та піхоти росіян

Як зазначають у повідомленні, українські бійці знищили самохідну артилерійську установку, танк, 12 одиниць автотранспорту, багатоцільовий тягач. Крім того, поцілили по двох складах пально-мастильних матеріалів, генератору та знищили десяток ворожих укриттів й піхоту противника.

Нагадаємо, росіяни не відмовились від планів розпочати нову наступальну операцію на півдні України. Під загрозою правобережна частина Херсонської області, а також Запоріжжя.

Російські війська вночі та вранці 23 грудня випустили по Україні 72 ударних дрони. Протиповітряна оборона працювала у дев'ятьох областях.