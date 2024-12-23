Обстріли України 23 грудня — скільки дронів збили сили ППО

Мобільні групи ППО. Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Російські війська вночі та вранці 23 грудня випустили по Україні 72 ударних дрони типу "Shahed" та безпілотники інших типів. Протиповітряна оборона працювала у дев'ятьох областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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За даними Повітряних сил, з 10:00 22 грудня до 09:00 23 грудня окупанти випустили по Україні 72 дрони з російського Брянська та Орела. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Крім того, через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки у Хмельницькій та Київській областях пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, Росія вчора, 22 грудня, здійснила ракетний удар по Одещині, запустивши протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря.

Крім того, за минулу добу загарбники вдарили по Херсонській області. Від ворожих обстрілів троє людей загинуло та є руйнування інфраструктури.