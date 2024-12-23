Обстрелы Украины 23 декабря — сколько дронов сбили силы ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Российские войска ночью и утром 23 декабря выпустили по Украине 72 ударных дрона типа "Shahed" и беспилотники других типов. Противовоздушная оборона работала в девяти областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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По данным Воздушных сил, с 10:00 22 декабря до 09:00 23 декабря оккупанты выпустили по Украине 72 дрона из российского Брянска и Орела. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 47 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки в Хмельницкой и Киевской областях повреждены частные предприятия и дома граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, Россия вчера, 22 декабря, нанесла ракетный удар по Одесской области, запустив противорадиолокационные ракеты Х-31П из акватории Черного моря.

Кроме того, за минувшие сутки захватчики ударили по Херсонской области. От вражеских обстрелов три человека погибли, есть разрушение инфраструктуры.