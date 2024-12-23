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Росіяни вбили трьох людей у ​​Херсонській області — подробиці

23 грудня 2024 08:29
Ольга Антоновська - редактор
Обстріли Херсонщини — росіяни вбили трьох людей
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС
Ольга Антоновська - редактор

Херсонська область продовжує потерпати від обстрілів ворога. За минулу добу росіяни вбили трьох людей та пошкодили будинки й магазин.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram у понеділок, 23 грудня.

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Як зазначив Прокудін, росіяни гатили по житлових кварталах населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено вісім приватних будинків.

"Через російську агресію три людини загинули, ще одна — дістала поранення", — зазначив начальник ОВА.

Ситуація на Херсонщині 23 грудня
Повідомлення про ситуацію в Херсонській області. Фото: скришот

Також окупанти понівечили газопровід, магазин та приватні автомобілі. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 28 населених пунктів області.

Нагадаємо, Росія вчора здійснила ракетний удар по Одещині, запустивши протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря. Обидві ракети не досягли своїх цілей.

Російські окупаційні війська завдали авіаудару по онкологічному диспансеру в Херсоні. Вони випустили дві керовані авіаційні бомби.

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