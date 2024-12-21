Росія зруйнувала онкодиспансер у Херсоні

Росія зруйнувала авіаударом онкодиспансер у Херсоні — фото
Минулої ночі російські окупаційні війська завдали авіаудару по онкологічному диспансеру в Херсоні. Вони випустили дві керовані авіаційні бомби (КАБ).
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
Росія атакувала у Херсоні онкодиспансер
Попри серйозні руйнування будівлі, на щастя, пацієнти та медичний персонал не постраждали.
Проте медичний заклад зазнав значних пошкоджень, що ускладнює його подальшу роботу.
"Це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення. Росія вкотре демонструє свою сутність країни-агресора, яка цілеспрямовано знищує усе важливе для життя", — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про масовану атаку на Херсон — росіяни обстрілювали райони з цивільними будинками.
Крім того, в напрямку міста намагалися прорватися російські ДРГ.
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