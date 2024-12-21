Росія зруйнувала онкодиспансер у Херсоні

Влучання по будівлі онкодиспансеру у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Минулої ночі російські окупаційні війська завдали авіаудару по онкологічному диспансеру в Херсоні. Вони випустили дві керовані авіаційні бомби (КАБ).

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

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Попри серйозні руйнування будівлі, на щастя, пацієнти та медичний персонал не постраждали.

Наслідки авіаудару по онкодиспансеру в Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки атаки РФ на онкодиспансер. Фото: Херсонська ОВА

Проте медичний заклад зазнав значних пошкоджень, що ускладнює його подальшу роботу.

Онкодиспансер у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

"Це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення. Росія вкотре демонструє свою сутність країни-агресора, яка цілеспрямовано знищує усе важливе для життя", — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про масовану атаку на Херсон — росіяни обстрілювали райони з цивільними будинками.

Крім того, в напрямку міста намагалися прорватися російські ДРГ.