Росія обстрілює Херсон з лівобережжя, є постраждалі

РФ обстрілює Херсон з артилерії, намагалася прорватися ДРГ
Російські загарбники вранці у п'ятницю, 20 грудня, продовжують атакувати Херсон та передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок обстрілів є постраждалі мешканці.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Атака на Херсон 20 грудня
Так, під ворожим вогнем знаходяться житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. На жаль, є постраждалі серед мешканців Херсона.
Також в напрямку міста спробували прорватися російські ДРГ, але їх одразу виявили та знищили. На місці вже працюють медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби.
Нагадаємо, вранці Росія масовано обстріляла Херсон з артилерії. Через атаку вже є постраждалі цивільні, багато влучань зафіксовано у житлові будинки.
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