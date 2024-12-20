Росія обстрілює Херсон з лівобережжя, є постраждалі

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: МВА

Російські загарбники вранці у п'ятницю, 20 грудня, продовжують атакувати Херсон та передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок обстрілів є постраждалі мешканці.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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Так, під ворожим вогнем знаходяться житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. На жаль, є постраждалі серед мешканців Херсона.

Також в напрямку міста спробували прорватися російські ДРГ, але їх одразу виявили та знищили. На місці вже працюють медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, вранці Росія масовано обстріляла Херсон з артилерії. Через атаку вже є постраждалі цивільні, багато влучань зафіксовано у житлові будинки.

Також ми писали про потужні вибухи у Києві. Росія здійснила атаку балістичними ракетами на столицю.