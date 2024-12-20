Россия обстреливает Херсон с левобережья, есть пострадавшие

Последствия атаки. Иллюстративное фото: ГВА

Российские захватчики утром в пятницу, 20 декабря, продолжают атаковать Херсон и пригород с временно оккупированного левобережья. В результате обстрелов есть пострадавшие жители.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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Так, под вражеским огнем находятся жилые кварталы, критическая и социальная инфраструктура. К сожалению, есть пострадавшие среди жителей Херсона.

Также по направлению города попытались прорваться российские ДРГ, но их сразу обнаружили и уничтожили. На месте уже работают медики, спасатели, полицейские и коммунальные службы.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, утром Россия массово обстреляла Херсон из артиллерии. Из-за атаки уже есть пострадавшие гражданские, много попаданий зафиксировано в жилые дома.

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