Вибухи в Херсоні 12 грудня — що відомо

У Херсоні пролунали сильні вибухи
В Херсоні пролунали вибухи. В місті не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".
Вибухи в Херсоні 12 грудня
За повідомленням кореспондентів "Суспільне", у Херсоні в четвер, 12 грудня, прогримів вибух близько 09:00 ранку.
Тим часом у регіоні, згідно з даними мапи повітряних тривог в Україні, не оголошували повітряну тривогу.
Натомість у Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність ворожої авіації на східному напрямку із загрозою застосування авіаційних засобів ураження для областей, що наближені до фронту.
Нагадаємо, тим часом у Криму також пролунали потужні вибухи, очевидці кажуть про зупинку роботи морського пасажирського транспорту.
Також вибухи лунали й у Курську, місцеві мешканці виклали у соцмережі відео моменту.
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