Вибухи в Херсоні 12 грудня — що відомо

Дим у небі. Фото: Мілітарний

В Херсоні пролунали вибухи. В місті не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".

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Вибухи в Херсоні 12 грудня

За повідомленням кореспондентів "Суспільне", у Херсоні в четвер, 12 грудня, прогримів вибух близько 09:00 ранку.

Повідомлення "Суспільне". Фото: скриншот

Тим часом у регіоні, згідно з даними мапи повітряних тривог в Україні, не оголошували повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог в Україні 12 грудня станом на 09:05. Фото: скриншот

Натомість у Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність ворожої авіації на східному напрямку із загрозою застосування авіаційних засобів ураження для областей, що наближені до фронту.

Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, тим часом у Криму також пролунали потужні вибухи, очевидці кажуть про зупинку роботи морського пасажирського транспорту.

Також вибухи лунали й у Курську, місцеві мешканці виклали у соцмережі відео моменту.