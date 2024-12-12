Взрывы в Херсоне 12 декабря - что известно

Дым в небе. Фото: Милитарный

В Херсоне раздались взрывы. В городе не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільне".

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Взрывы в Херсоне 12 декабря

По сообщению корреспондентов "Суспільне" в Херсоне в четверг, 12 декабря, прогремел взрыв около 09:00 утра.

Сообщение "Суспільне". Фото: скриншот

Между тем в регионе, согласно данным карты воздушных тревог, в Украине не объявляли воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог в Украине 12 декабря на 09:05. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщили об активности вражеской авиации на восточном направлении с угрозой применения авиационных средств поражения для областей, приближенных к фронту.

Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, между тем в Крыму также прогремели мощные взрывы , очевидцы говорят об остановке работы морского пассажирского транспорта.

Также взрывы раздавались и в Курске, местные жители выложили в соцсети видео момента.